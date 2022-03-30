Абхазия оценила возможность вхождения в состав России

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия оценил возможность вхождения в состав России, заявив, что конституция страны не позволяет республике лишиться своей независимости. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа», — сказал он.

Кварчия добавил, что Россия является стратегическим партнером Абхазии, родным и близким государством, однако у страны нет намерений вхождения в состав РФ.

В этой связи он напомнил, что «Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идет о ликвидации независимости республики».