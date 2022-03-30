Джонсон назвал условие отмены новых санкций против России

Санкции против России нужно продолжать вводить до тех пор, пока все ее войска не покинут Украину, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его слова приводит Sky News.
«Я, конечно, не думаю, что вы могли бы ожидать, что G7 снимет санкции только из-за прекращения огня на Украине», — сказал во время своего выступления в парламентском комитете Джонсон.
Он уверен, что подобное решение лишь сыграет на руку президенту России Владимиру Путину.
«Великобритания должна планомерно усиливать санкции до тех пор, пока все российские войска не покинут Украину», — подчеркнул Джонсон.
Ранее в ЕС заявили о планах по ужесточению санкций против России в ближайшие дни. Известно, что ограничения коснутся российских банков, использования криптовалюты и семей бизнесменов.