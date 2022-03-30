Пока вы не уснули: первый платеж за газ за рубли и условие Киева для подписания договора с Россией

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Европейское государство заплатило России за газ рублями

Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро.

По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.

Ранее страны Большой семерки не согласились с требованием, выдвинутым Россией, рассчитываться за энергоресурсы в национальной валюте. В Кремле в ответ на это заявили, что РФ не собирается заниматься «всеевропейской благотворительностью» и бесплатно поставлять газ на Запад. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что, согласно поручению, отрабатываются все механизмы для принятия и получения платежей по новой схеме.

Украина назвала условие подписания договора с Россией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина готова подписать мирный договор с Россией, но только в том случае, если российские войска отойдут до позиций, которые они занимали 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сообщил постоянный представитель Украины при ООН на заседании Совета Безопасности.

Азербайджан резко ответил на слова депутата Делягина

Выступление депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина на российском телевидении вызвало вопросы со стороны азербайджанской общественности, заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в Москве.

В ходе одного из телешоу Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха. Кроме того, он призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину». На эту тему он даже запустил опрос в своем Telegram-канале.

«Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал «Россия 1», серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев», — цитирует сообщение NEWS.ru.

Медведев объявил о новой эре

В будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен, сейчас наступает новая эра региональных валют. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман». Он объяснил свою позицию тем, что резервные валюты контролируются решениями западных политиков.

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — высказался Медведев.

Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Луганску

Военные силы Украины нанесли ракетный удар из комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно их информации, обстрел был произведен в 5.25 из Северодонецка. Последствия ракетного удара пока неизвестны, говорится в сообщении.

Трамп призвал Путина раскрыть информацию о сыне Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп призвал главу России Владимира Путина обнародовать информацию о сыне Джо Байдена Хантере. Об этом сообщает JustTheNews.

Трамп считает, что у России может быть информация о предполагаемом сотрудничестве между восточноевропейскими олигархами и Хантером Байденом.

«Я думаю, Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен это обнародовать», - заявил экс-президент.

Украину предложили восстанавливать на нефтяные доходы РФ

Украину следует восстанавливать на средства от доходов РФ, вырученные от нефти и газа. Об этом заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лиймет, передает «Интерфакс».

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, по ее словам, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на Совете Евросоюза временно депонировать платежи за российские газ и нефть, чтобы оказать влияние на Москву. Глава эстонского МИД при этом отметила важность переговоров между Украиной и РФ.

Собчак попросила финансовой помощи у поклонников

Телеведущая Ксения Собчак обратилась к поклонникам с просьбой финансово поддержать ее YouTube-проект, который испытывает сложности на фоне санкций против России. Соответствующее сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак заявила, что у нее лучшая команда в медиаиндустрии. Также она отметила, что работа над новостями и спецвыпусками для YouTube продолжается, несмотря на отключение монетизации на ресурсе. Ролики выходят дважды в неделю, однако прибыль они больше не приносят. Теперь заработков за шоу нет, соответственно, выпускать новые видео становится все труднее.

В Новой Москве задержан блогер-миллионник

Телеграм-канал 112

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас пранкера допрашивают в отделе полиции.

Напомним, что в конце января 26-летнего пранкера и его PR-директора Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве.