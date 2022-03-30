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13 минут назад

Пока вы не уснули: первый платеж за газ за рубли и условие Киева для подписания договора с Россией

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Европейское государство заплатило России за газ рублями

Банк Ватикана провел платеж за российский газ в рублях, сообщают СМИ. Отмечается, что государство, находящееся в центре Рима, закупило у Центрального банка России рубли в количестве, эквивалентном 10 миллионам евро.

По информации источников, Ватикан выполнил все необходимые действия, которые входят в алгоритм приобретения газа за рубли. Способ покупки энергоресурсов за российскую валюту ранее был обозначен правительством РФ.

Ранее страны Большой семерки не согласились с требованием, выдвинутым Россией, рассчитываться за энергоресурсы в национальной валюте. В Кремле в ответ на это заявили, что РФ не собирается заниматься «всеевропейской благотворительностью» и бесплатно поставлять газ на Запад. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что, согласно поручению, отрабатываются все механизмы для принятия и получения платежей по новой схеме.

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Украина назвала условие подписания договора с Россией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина готова подписать мирный договор с Россией, но только в том случае, если российские войска отойдут до позиций, которые они занимали 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сообщил постоянный представитель Украины при ООН на заседании Совета Безопасности.

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Азербайджан резко ответил на слова депутата Делягина

Выступление депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина на российском телевидении вызвало вопросы со стороны азербайджанской общественности, заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в Москве.

В ходе одного из телешоу Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха. Кроме того, он призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину». На эту тему он даже запустил опрос в своем Telegram-канале.

«Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал «Россия 1», серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев», — цитирует сообщение NEWS.ru.

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Медведев объявил о новой эре

В будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен, сейчас наступает новая эра региональных валют. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман». Он объяснил свою позицию тем, что резервные валюты контролируются решениями западных политиков.

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — высказался Медведев.

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Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Луганску

Военные силы Украины нанесли ракетный удар из комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно их информации, обстрел был произведен в 5.25 из Северодонецка. Последствия ракетного удара пока неизвестны, говорится в сообщении.

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Трамп призвал Путина раскрыть информацию о сыне Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп призвал главу России Владимира Путина обнародовать информацию о сыне Джо Байдена Хантере. Об этом сообщает JustTheNews.

Трамп считает, что у России может быть информация о предполагаемом сотрудничестве между восточноевропейскими олигархами и Хантером Байденом.

«Я думаю, Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен это обнародовать», - заявил экс-президент.

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Украину предложили восстанавливать на нефтяные доходы РФ

Украину следует восстанавливать на средства от доходов РФ, вырученные от нефти и газа. Об этом заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лиймет, передает «Интерфакс».

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, по ее словам, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на Совете Евросоюза временно депонировать платежи за российские газ и нефть, чтобы оказать влияние на Москву. Глава эстонского МИД при этом отметила важность переговоров между Украиной и РФ.

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Собчак попросила финансовой помощи у поклонников

Телеведущая Ксения Собчак обратилась к поклонникам с просьбой финансово поддержать ее YouTube-проект, который испытывает сложности на фоне санкций против России. Соответствующее сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак заявила, что у нее лучшая команда в медиаиндустрии. Также она отметила, что работа над новостями и спецвыпусками для YouTube продолжается, несмотря на отключение монетизации на ресурсе. Ролики выходят дважды в неделю, однако прибыль они больше не приносят. Теперь заработков за шоу нет, соответственно, выпускать новые видео становится все труднее.

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В Новой Москве задержан блогер-миллионник

Телеграм-канал 112

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров) задержали в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», сейчас пранкера допрашивают в отделе полиции.

Напомним, что в конце января 26-летнего пранкера и его PR-директора Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

После этого Хиза сам вышел на связь с журналистами и рассказал, что находился у себя дома и не знал о том, что его объявили в розыск. Пранкер заявлял, что вместе с адвокатом отправится в отдел полиции, чтобы выяснить, в чем дело.

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