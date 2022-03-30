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22 минуты назад

Минобороны РФ: выявлены должностные лица, участвовавшие в создании компонентов биооружия

ТАССТАСС

Российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Украине выявили участвовавших в создании биооружия должностных лиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и основных компаний-подрядчиков ведомства.

"Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - добавил он.

Применение беспилотников

Полученные Минобороны России документы свидетельствуют о планах киевского режима применить беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества, отметил Конашенков.

Он отметил, что российское оборонное ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества", - сказал он.

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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