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39 минут назад

Во Франции заблокировали счета журналистов RT France из России

Lenta.ruLenta.ru

Французский банк заблокировал личные зарплатные счета журналистов RT France из России. Об этом сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

Во Франции заблокировали счета журналистов RT France из России
Фото: Philippe Wojazer / ReutersPhilippe Wojazer / Reuters

«Сразу у нескольких наших русских сотрудников во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета», — заявила главреда RT France. Действие французского банка она назвала дискриминацией по национальному признаку.

Ранее национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT на территории республики. «Таким образом Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today», — говорилось в заявлении австрийского парламента.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. За два дня до этого вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.

О том, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран, стало известно 2 марта.

1 марта социальная сеть Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировала все аккаунты телеканала RT в 27 европейских странах. До этого доступ к их страницам ограничил Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta). Аккаунт телеканала также заблокировали в этих странах.

В мире,Ксения Федорова,ЕС,
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