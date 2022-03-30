Во Франции заблокировали счета журналистов RT France из России

Французский банк заблокировал личные зарплатные счета журналистов RT France из России. Об этом сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

Фото: Philippe Wojazer / Reuters Philippe Wojazer / Reuters

«Сразу у нескольких наших русских сотрудников во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета», — заявила главреда RT France. Действие французского банка она назвала дискриминацией по национальному признаку.

Ранее национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT на территории республики. «Таким образом Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today», — говорилось в заявлении австрийского парламента.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании. За два дня до этого вещание RT и RT France запретили на территории Канады. Соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.

О том, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран, стало известно 2 марта.