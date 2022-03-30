Британцы начали экономить на еде и электричестве

Все большее число британцев сообщают, что их повседневные расходы растут, свидетельствуют данные Национальной статистической службы страны (ONS). Так, в марте об этом сообщило 83 процента опрошенных, тогда как в ноябре показатель достигал 62 процентов.

Фото: Molly Darlington / Reuters Molly Darlington / Reuters

Чаще всего в качестве причины роста расходов граждане называли подорожание продуктов (90 процентов). 79 процентов указывало на рост счетов за газ и электричество, 71 процент — подорожание топлива. Многие из тех, кто заметил рост расходов, начали экономить: 51 процент сократил траты на предметы не первой необходимости, 34 процента стали потреблять меньше газа и электричества, 31 процент урезал суммы, выделяемые на покупку еды и основных товаров.

Чаще всего о росте повседневных трат сообщали люди в возрасте от 55 до 64 лет (82 процента), в меньшей степени об этом говорили молодые люди от 16 до 24 лет (42 процента). Подобная ситуация, вероятно, связана с тем, что все больше молодежи живет вместе с родителями.