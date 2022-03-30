Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT и прекратить поставки энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Stern.

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«Отказ от поддержки в адрес России не означает автоматически оказание поддержки Украине. Пока идет война, ваша страна должна делать для нас больше», — сказал он.

По его словам, Германия «боится идти на экономические жертвы», а некоторые страны «находят отговорки, чтобы не помогать Украине».

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что государствам — членам Евросоюза с каждым разом все труднее договариваться по поводу возможного принятия новых санкций против России.

По его словам, с момента начала проведения Россией специальной военной операции страны Евросоюза отреагировали «быстро и энергично, введя несколько пакетов действительно болезненных санкций». Он высказал предположение, что европейским странам все труднее договориться о новых санкциях. Глава МИД добавил, что граждане Украины разочарованы в НАТО.