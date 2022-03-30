В Лондоне решили избавиться от роскошного особняка дочери Назарбаева

В Лондоне решили избавиться от роскошного особняка, который принадлежал дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге Назарбаевой. Объявление о продаже недвижимости заметили в базе данных международного агентства недвижимости Winkworth, пишет киргизская служба Радио «Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Однако спустя сутки предложение пропало с сайта компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дом в четыре уровня расположен на Денвуд-род в престижном районе столицы Великобритании. Особняк готовы продать за 11,8 миллиона долларов — почти на 400 тысяч долларов дешевле суммы, которую отдала за него в 2008 году компания, за которой стояла Дарига Назарбаева.

Внутри здания площадью 765 квадратных метров четыре гостиных, семь спален и шесть ванных комнат. На фото интерьеров можно увидеть мебель с позолотой, лестницу из дорогих пород дерева, обеденную зону под стеклянной крышей и бассейн с бильярдом.

О том, что особняком владеет именно Назарбаева, стало известно в 2020 году, когда британские власти арестовали недвижимость по «ордеру на богатство неустановленного происхождения». Однако в суде Дариге удалось доказать, что дом был куплен на деньги от продажи акций казахстанского производителя сахара «Кант».

Причина продажи недвижимости и точная дата публикации объявления не известны. Кроме того, не удалось установить, владеет ли до сих пор дочь казахстанского экс-президента лондонским особняком.