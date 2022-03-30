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43 минуты назад

Украина вынесет на референдум вопрос о мирном соглашении с Россией

Газета.RuГазета.Ru

Подписание мирного соглашения с Россией будет вынесено на всенародный референдум после того, как РФ выведет войска на позиции от 23 февраля. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк, сообщает Reuters.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивным прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании страны заявил, что любые компромиссные договоренности с Россией необходимо вынести на общенациональный референдум.

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