В Германии желающие торговать с РФ оборвали линии Бундесбанка и экспортного контроля

В Германии приняли столько санкций в отношении России, что бизнес не может разобраться, к кому относятся конкретные ограничительные меры. В федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) поступает свыше 200 звонков в день от предпринимателей, которых хотят работать с российскими партнерами. Раскалились провода и в Бундесбанке. В этой связи правительство распорядилось организовать две "горячие линии" и привлечь дополнительных консультантов, пишет еженедельник WirtschaftsWoche.

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Чиновники BAFA занимаются экспортом. В том числе, они получают вопросы о том, когда товар попадает в категорию "роскошь". Такие изделия больше нельзя поставлять в Россию. Команда специалистов поддерживает сотрудников на "горячей линии", но иногда этого недостаточно.

"Не на каждый запрос можно ответить по телефону "окончательно", - пояснил пресс-секретарь. - Поэтому иногда необходима "углубленная проверка фактов".

Кроме того, информация, полученная по телефону, не является юридически обязательной.

"Сервисный центр. Финансовые санкции" Бундесбанка отвечает на запросы о движении капитала и платежах, финансовых операциях с Россией или российскими банками. Например, если гражданин России хочет внести более 100 тысяч евро на немецкий счет. А именно это запрещено с конца февраля и, очевидно, создает неопределенность как для банков, так и непосредственно затронутых ограничениями лиц.

"Из-за санкций в отношении России количество звонков от бизнеса на справочную линию увеличилось в десять раз", - объясняет представитель федерального банка.