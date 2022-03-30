Зеленский заявил о переговорах по поставкам газа с европейской страной

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Норвегия могла бы обеспечить как его страну, так и государства Европейского союза газом. Об этом политик сказал в ходе выступления в норвежском парламенте 30 марта, передает «Интерфакс».

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«Вы являетесь одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов. В мире доверие к Норвегии было и, я уверен, — будет. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев уже начал вести переговоры о поставках на Украину порядка 5 млрд кубометров газа на следующий отопительный сезон.

Глава Украины выразил надежду на то, что этот шаг станет основой для долгого сотрудничества между Осло и Киевом в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Эстония предлагает восстанавливать Украину на деньги РФ за энергоносители.