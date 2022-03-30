В Польше предрекли четырехкратный рост цены на хлеб

Глава оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что к конце года стоимость хлеба в стране может вырасти в четыре раза. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, такой возможный рост цен на хлеб вызывает особое беспокойство.

«Хлеб - причем самый дешевый - к концу этого года может стоить даже 10 злотых (более 200 рублей. - Прим. ред.). Волосы встают дыбом на голове от этого. Ведь мы отдаем себе отчет в том, что он значит везде для всех без исключения поляков», - заявил политик.

Дональд Туск заметил, что для того, чтобы избежать такого роста цен, необходимо на государственном уровне поддержать польских сельскохозяпроизводителей. Для этого, по его мнению, стоит использовать часть суммы, которую в настоящее время Польша выплачивает в виде штрафов Евросоюзу, для закупки удобрений, что «для польского крестьянина является абсолютно фундаментальным вопросом».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.