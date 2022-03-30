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1 час назад

Венгрия обвинила украинские власти в попытках повлиять на результаты выборов

Газета.RuГазета.Ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытках повлиять на итоги парламентских выборов, передает ТАСС.

Венгрия обвинила украинские власти в попытках повлиять на результаты выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, украинские власти обсуждали этот вопрос с представителями венгерской политической оппозиции. Ранее в Киеве выразили недовольство по поводу того, что Будапешт выступает против санкций ЕС в отношении российских энергоресурсов, в том числе касающихся поставок газа и нефти, и отказывается поставлять оружие на Украину. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции ЕС против России являются "тупиком".

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 3 апреля. Действующему премьер-министру Виктору Орбану, лидеру "ФИДЕС" – Венгерского гражданского союза, противостоит объединенная коалиция шести проевропейских политсил: левые социалисты, левоцентристские "Демократическая коалиция" и "Диалог для Венгрии", либеральная сила "Политика может быть другой" и "Моментум", а также правоконсервативный "Йоббик".

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