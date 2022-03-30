Венгрия обвинила украинские власти в попытках повлиять на результаты выборов

По словам министра, украинские власти обсуждали этот вопрос с представителями венгерской политической оппозиции. Ранее в Киеве выразили недовольство по поводу того, что Будапешт выступает против санкций ЕС в отношении российских энергоресурсов, в том числе касающихся поставок газа и нефти, и отказывается поставлять оружие на Украину. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции ЕС против России являются "тупиком".