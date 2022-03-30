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1 час назад

Эстония предложила восстанавливать Украину на деньги РФ за энергоносители

Лера Букина

Украину следует восстанавливать на средства от доходов РФ, вырученные от нефти и газа. Об этом заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лиймет, передает «Интерфакс».

Украину предложили восстанавливать на нефтяные доходы РФ
Фото: ТАССТАСС

«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, по ее словам, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на Совете Евросоюза временно депонировать платежи за российские газ и нефть, чтобы оказать влияние на Москву. Глава эстонского МИД при этом отметила важность переговоров между Украиной и РФ.

По словам Лиймет, Эстония намерена продолжить работу по трем направлениям, среди которых поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции РФ, а также укрепление собственной безопасности.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава призвала Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в Европейском союзе. Он отметил, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего». Моравецкий сообщил о намерении страны отказаться от всех российских энергоресурсов до конца текущего года.

В мире,Матеуш Моравецкий,Кая Каллас,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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