Украину предложили восстанавливать на нефтяные доходы РФ

Украину следует восстанавливать на средства от доходов РФ, вырученные от нефти и газа. Об этом заявила глава эстонского МИД Эва-Мария Лиймет, передает «Интерфакс».
«Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети», — подчеркнула глава ведомства.
Кроме того, по ее словам, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила на Совете Евросоюза временно депонировать платежи за российские газ и нефть, чтобы оказать влияние на Москву. Глава эстонского МИД при этом отметила важность переговоров между Украиной и РФ.
По словам Лиймет, Эстония намерена продолжить работу по трем направлениям, среди которых поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции РФ, а также укрепление собственной безопасности.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава призвала Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в Европейском союзе. Он отметил, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего». Моравецкий сообщил о намерении страны отказаться от всех российских энергоресурсов до конца текущего года.