Азербайджан объявил Делягина в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаила Делягина.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны. Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна.

Отмечается, что в Генпрокуратуре Азербайджана было проведено расследование из-за недавнего выступления Делягина в СМИ. В ведомстве сочли высказывания депутата противоречащими принципам сотрудничества двух стран.