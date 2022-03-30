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30 минут назад

Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины

Lenta.ruLenta.ru

Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины. Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Германия заявила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Фото: : Steffi Loos / Reuters: Steffi Loos / Reuters

По словам немецкого политика, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже обсуждал вопрос гарантий безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] сигнализировал [в переговорах] общую готовность. <...> Германия готова действовать как гарант безопасности», — сказал Хебештрайт.

Он также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки прошедших в Стамбуле переговоров России с Украиной.

«Нужно проявлять сдержанность», — пояснил представитель кабмина ФРГ, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

Позднее Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву и существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Верховная Рада,
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