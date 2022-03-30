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4 часа назад

В Испании разрешат ограничивать количество приобретаемых продуктов на покупателя

ТАССТАСС

Правительство Испании приняло решение разрешить в исключительных случаях и в качестве временной меры вводить ограничения в магазинах на количество продуктов, которые может приобрести каждый покупатель. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду в официальном правительственном вестнике.

В Испании разрешат ограничивать количество приобретаемых продуктов на покупателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно действующему законодательству, продавцы не могут ограничивать количество товаров, которые намеревается приобрести человек. Теперь власти решили внесли определенные изменения в закон о регулировании розничной торговли. Согласно указу, "в случае чрезвычайных или форс-мажорных обстоятельств торговые заведения могут временно приостановить действие предусмотренного запрета на ограничение количества товарных позиций, которые может приобрести каждый покупатель".

"Эти меры должны быть обоснованы и будут приниматься соразмерно, когда это необходимо, чтобы предотвратить нехватку [товаров] и гарантировать доступ потребителей на справедливых условиях", - отмечается в указе властей.

Как передает газета La Vanguardia, меры правительства озвучены после эпизодов нехватки в магазинах таких продуктов, как подсолнечное масло или молоко, которые были зафиксированы в последние недели на фоне ситуации вокруг Украины и бессрочной забастовки грузоперевозчиков в Испании.

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