Древнейшее упоминание Христа найдено в израильской тюрьме Мегиддо

В Израиле археологи поставили вопрос о переносе части территории тюрьмы Мегиддо, чтобы открыть исследователям и публике доступ к уникальному объекту. Ранее при проведении археологических изысканий там была найдена древняя мозаика с самым ранним упоминанием Иисуса Христа.

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Как сообщает Times of Israel, мозаика впервые была замечена археологами еще при проведении изыскательских работ в 2004-2008 годах. Но только сейчас исследователям удалось раскопать этот объект полностью и оценить его.

Работы осложняет то, что мозаика расположена на территории тюрьмы Мегиддо. Археологи обследовали данный участок в связи с планами по расширению этого учреждения. Впрочем, теперь ученые поставили вопрос об изменении тюремных границ. По их мнению, мозаику следует вывести из пределов тюрьмы и превратить в объект, доступный для туристов.

Дело в том, что мозаика содержит надписи, расшифровка которых привела к сенсационным результатам. Сразу в трех текстах на греческом языке упоминается имя Иисуса Христа, который именуется Богом. Мозаика датируется третьим веком нашей эры. Это означает, что она содержит самое раннее упоминание Иисуса Христа в качестве Бога, когда-либо найденное на территории Израиля.