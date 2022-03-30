Древнейшее упоминание Христа найдено в израильской тюрьме Мегиддо

В Израиле археологи поставили вопрос о переносе части территории тюрьмы Мегиддо, чтобы открыть исследователям и публике доступ к уникальному объекту. Ранее при проведении археологических изысканий там была найдена древняя мозаика с самым ранним упоминанием Иисуса Христа.
Как сообщает Times of Israel, мозаика впервые была замечена археологами еще при проведении изыскательских работ в 2004-2008 годах. Но только сейчас исследователям удалось раскопать этот объект полностью и оценить его.
Работы осложняет то, что мозаика расположена на территории тюрьмы Мегиддо. Археологи обследовали данный участок в связи с планами по расширению этого учреждения. Впрочем, теперь ученые поставили вопрос об изменении тюремных границ. По их мнению, мозаику следует вывести из пределов тюрьмы и превратить в объект, доступный для туристов.
Дело в том, что мозаика содержит надписи, расшифровка которых привела к сенсационным результатам. Сразу в трех текстах на греческом языке упоминается имя Иисуса Христа, который именуется Богом. Мозаика датируется третьим веком нашей эры. Это означает, что она содержит самое раннее упоминание Иисуса Христа в качестве Бога, когда-либо найденное на территории Израиля.
В настоящий момент с мозаикой работают реставраторы из Управления древностей Израиля. Ученые считают, что мозаика могла быть частью религиозного сооружения третьего или четвертого века нашей эры. Возможно, это была одна из самых ранних христианских церквей.