Обзор иноСМИ: удивительный рост рубля и глобальный раскол мира

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«Удивительное восстановление рубля»

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Автор The Spectator Росс Кларк заявил, что экономическая война против России продвигается не так успешно, как планировалось: «Москвичи больше не могут купить Биг-Мак, а с прилавков исчезли предметы роскоши западного производства. Но посмотрите на марш доллара против рубля».

До украинского кризис рубль стоил 0,012 доллара. К 8 марта он упал почти вдвое, до 0,007 доллара. Но к концу месяца рубль постепенно вернулся почти к прежнему уровню. Кроме того, для любого, кто достаточно смел, чтобы инвестировать на дне - и готов не обращать внимания на этические проблемы, - российские акции были одним из лучших вложений прошлой недели, отметил Кларк. Это показывает, насколько трудно Западу изолировать и обрушить экономику противника, если это станет новой реальностью международных конфликтов: «Мы переоценили собственную экономическую мощь. Как бы нам ни хотелось думать, что богатые россияне считают наши предметы роскоши незаменимыми, именно энергия движет российской экономикой».

«Медленная смерть прогрессивной Америки»

Америка находится в движении: происходят быстрые демографические изменения, меняющие экономические, политические и культурные контуры страны. Раньше кластеры крупного бизнеса США располагались на северо-востоке, Среднем Западе и в Калифорнии; Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелес были теми местами, куда предприимчивые молодые американцы отправлялись за лучшей жизнью, пишет The Telegraph.

Однако с июля 2020 по июль 2021 года из этих четырех городов уехали более 700 тысяч человек. В консервативных штатах ситуация иная: пять самых быстрорастущих округов находятся в Техасе, а два - во Флориде. По версии The Telegraph, эти штаты процветают благодаря царящей там свободе, а в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе радикальные прогрессивисты отпугивают бизнес. В Калифорнии европейский уровень налогообложения, а коммунальные и социальные услуги «на уровне третьего мира», тогда как в Техасе, Теннесси и Флориды вообще нет местного подоходного налога. Именно в Техас Илон Маск перевел штаб-квартиру Tesla.

«Мир раскалывается надвое»

С распадом Советского Союза глобализация, казалось, связала все типы стран и обществ в один процветающий порядок, связанный торговлей, интернетом и, во все большей и большей степени, общими политическими и экономическими идеалами. Однако по мере того, как проходит 21-й век, политическая конфронтация, экономический национализм и культурный нативизм вновь всплывают на поверхность, пишет The Atlantic.

Ухудшение отношений между США и Китаем в сочетании с возросшими амбициями Пекина уже привело к возобновлению соперничества великих держав. А дипломатические последствия украинского кризиса «непредвиденным образом бьют рикошетом по всему миру». Инициатива Китая «Один пояс, один путь», официально программа для развития инфраструктуры, на самом деле предназначена для продвижения политического и делового влияния Китая в развивающихся странах и связывания их с КНР через торговлю, финансы и технологии. По мере продолжения «глобального раскола» страны будут тяготеть к той или иной стороне и не обязательно на четких идеологических основаниях: коммунистический Вьетнам, опасающийся растущей мощи Китая, открыт для предложений США, а демократический Пакистан, союзник Вашингтона по холодной войне, теперь тесно связан с Китаем через инвестиции.

«Империя наносит ответный удар»

Ослепленные противоположными идеологиями, Россия и Запад колеблются между борьбой и диалогом глухих, пишет Джон Лафлэнд в своем материале для Causeur. По его версии, поддавшись мании величия и иллюзии достижения «конца истории», Запад в течение тридцати лет был одержим попытками «поженить» два элемента - постнационализм европейского строительства и НАТО, превратившуюся в агрессивный альянс.

Россия, по мнению Лафлэнда, больше не мыслит категориями отмирания государства или мировой революции, которых хотели Маркс, Энгельс, Ленин и Троцкий. Эти идеи давно утвердились на Западе, чья глобалистская идеология воображает, что все противоречия разрешатся в результате технократического и коммерческого конца истории, заявил автор статьи. Украинский кризис снова выявил пропасть между РФ и Западом. Запад, по мнению Лафлэнда, выдумал, что свобода и ценности присущи только ему, «злые русские» решают всё танками, газом и силой, а огромная военная мощь НАТО «растворяется в облаке святости». Автор заявил, что терпение русских после семи лет Донбасса иссякло и теперь «империя наносит ответный удар».

Поможет ли Европе американский газ

США и ЕС объявили о «прорывной сделке», призванной помочь Европе отказаться от российского газа, пишет Financial Times. США пообещали обеспечить поставки сжиженного природного газа в ЕС, чтобы импорт российского газа сокращался.