Россияне и белорусы во Франции начали сбор подписей ради борьбы с дискриминацией

«Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. В соответствии с регламентом совета Европейского союза (...) мы не попадаем под санкции и, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено», — заявили авторы сбора подписей.