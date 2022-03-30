МИД КНР назвал кризис на Украине взрывом накопленных проблем в сфере безопасности в Европе

Разразившийся на Украине кризис стал взрывом накопившихся проблем в сфере безопасности в Европе. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Туньси (провинция Аньхой, восток КНР).

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"Проблема Украины имеет сложные исторические истоки и причины, она стала взрывом тех противоречий в сфере безопасности, которые на протяжении долгого времени копились в Европе", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

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Это также результат ментальности холодной войны и блокового противостояния, - добавил он.

Ван И отметил, что Китай всегда выступал за многополярный мир и демократизацию системы международных отношений, а также отстаивал цели и принципы Устава ООН. Глава МИД КНР также подчеркнул, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по международным вопросам.

Ван И заявил, что правительство Китая призывает извлечь уроки из текущего кризиса на Украине и путем переговоров выработать сбалансированный и эффективный механизм поддержания безопасности в Европе.

"В долгосрочной перспективе необходимо извлечь уроки из кризиса на Украине и, основываясь на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности и учета опасений всех сторон в этой сфере, посредством диалога и переговоров создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и тем самым достичь долгосрочного порядка и стабильности в Европе", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Переговоры России и Украины

Ван И заявил, что Китай поддерживает усилия Украины и России по продолжению мирных переговоров.

"В нынешней ситуации мы поддерживаем Россию и Украину в преодолении трудностей и продолжении мирных переговоров, поддерживаем достигнутые к настоящему времени положительные результаты переговоров, поддерживаем скорейшее охлаждение обстановки в регионе, поддерживаем усилия России и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса", - сказал он.

Сотрудничество России и Китая

Ван И заявил, что уверенность Китая и России развивать сотрудничество во всех сферах стала еще крепче.

"Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность в развитии сотрудничества во всех сферах - еще крепче", - сказал он.

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, несколько встреч делегаций состоялись на территории Белоруссии. Затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 29 марта прошел новый очный раунд в Стамбуле. Как заявил по его итогам помощник президента РФ Владимир Мединский, российская делегация получила от украинской стороны понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны. Он указал, что переговоры с украинской стороной "прошли конструктивно".