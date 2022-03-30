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1 час назад

Великобритания намерена ввести санкции против Донбасса

Ura.RuUra.Ru

Великобритания обсуждает возможность ввести санкции против ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление опубликовал МИД Соединенного Королевства.

Великобритания намерена ввести санкции против Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент», — говорится в заявлении британского МИДа. Его цитирует ТАСС.

Новые санкции коснутся не только Донбасса. В заявлении указано, что ограничения также затронут техническое обслуживание частных самолетов и яхт российских бизнесменов. Проект санкций против ДНР-ЛНР и России власти Великобритании представят на обсуждение в парламенте 30 марта.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

21 февраля Путин подписал закон о признании независимости Донецкой и Луганской народных Республик. А 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донбассе, а также денацификация и демилитаризация Украины.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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