В Китае растет число заболевших ковидом

Число заразившихся коронавирусом растет в Китае, несмотря на принимаемые властями в соответствии с политикой нулевой терпимости в отношении пандемии меры. За сутки в материковом Китае выявлено 1 787 локальных случаев COVID-19, сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Наиболее крупным очагом распространения заболевания остается провинция Цзилинь на северо-востоке страны, где зафиксировано 1 363 случая. Сложная ситуация сохраняется в Шанхае с 358 новыми заболевшими. В экономическом центре страны с 1 апреля введен режим локдауна еще в нескольких районах.

От одного до 16 случаев установлено еще в шестнадцати регионах страны. Среди приезжих из-за рубежа выявлено 40 случаев заболевания.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии в материковом Китае составляет 151 103. Согласно официальной статистике, от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 4 638 человек.