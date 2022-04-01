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1 час назад

Число заболевших ковидом растет в Китае, несмотря на принимаемые властями меры

ТАССиещё 4

Число заразившихся коронавирусом растет в Китае, несмотря на принимаемые властями в соответствии с политикой нулевой терпимости в отношении пандемии меры. За сутки в материковом Китае выявлено 1 787 локальных случаев COVID-19, сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В Китае растет число заболевших ковидом
Фото: ReutersReuters

Наиболее крупным очагом распространения заболевания остается провинция Цзилинь на северо-востоке страны, где зафиксировано 1 363 случая. Сложная ситуация сохраняется в Шанхае с 358 новыми заболевшими. В экономическом центре страны с 1 апреля введен режим локдауна еще в нескольких районах.

От одного до 16 случаев установлено еще в шестнадцати регионах страны. Среди приезжих из-за рубежа выявлено 40 случаев заболевания.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии в материковом Китае составляет 151 103. Согласно официальной статистике, от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 4 638 человек.

На лечении в различных медицинских заведениях находятся 29 306 пациентов, из которых 66 признаны "тяжелыми".

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