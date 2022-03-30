Премьер Польши заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением.
"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", - сказал он в среду на пресс-конференции. "То, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину [президента РФ Владимира] Путина", - добавил глава польского правительства.
По словам Моравецкого, в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".
В среду польский премьер представил "план дерусификации энергетики" Польши, заявив о планах полностью отказаться от поставок энергоресурсов из РФ - угля, нефти и газа - до конца текущего года.