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1 час назад

Премьер Польши заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе

ТАССТАССиещё 1

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением.

Премьер Польши заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", - сказал он в среду на пресс-конференции. "То, что ранее называли необходимостью снижения цен путем поиска дешевых ископаемых в России, сегодня уже означает плату за военную машину [президента РФ Владимира] Путина", - добавил глава польского правительства.

По словам Моравецкого, в контексте событий на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

В среду польский премьер представил "план дерусификации энергетики" Польши, заявив о планах полностью отказаться от поставок энергоресурсов из РФ - угля, нефти и газа - до конца текущего года.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Путин,
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