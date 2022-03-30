США предрекли голод из-за политики Байдена

Политика президента Джо Байдена может привести к нехватке продовольствия в США и голоду. Такое мнение высказал журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз, пишет РИА Новости.

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Журналист напомнил, что за 14 месяцев пребывания у власти нынешнего главы США инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд.

«За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия», - констатировал Майкл Ноулз.

При этом он пришел к выводу, что президент США просто «отмахивается» от возникших проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Россия и Украина производят треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет до 30 июня на экспорт зерна. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен. Эксперты опасаются, что из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов.