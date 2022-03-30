Польша призвала ЕС ввести налог на энергоносители из РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции рассказал, что власти страны настаивают на введении в ЕС налога на энергоносители из РФ, сообщает ТАСС.

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"Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке", — сказал он.

Моравецкий добавил, что Польша планирует полностью отказаться от импорта энергоносителей из РФ до конца 2022 года. Ранее польский премьер заявлял, что Польша намерена полностью отказаться от российского угля до конца этой весны.