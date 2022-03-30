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25 минут назад

Финляндия решила возобновить прием поездов из России

Lenta.ruLenta.ru

Железнодорожная компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по Финляндии, решила возобновить прием поездов из России с 30 марта. Об этом говорится на сайте «РЖД-Партнер».

«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR», — отметили в компании.

VR Transpoint приостановила прием поездов из России с 27 марта, хотя возврат вагонов из Финляндии в Россию продолжился.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, работу в стране приостановили многие иностранные компании.

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