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1 час назад

Samsung убрала «Z» из названия своих смартфонов в странах Балтии

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На эстонском, литовском и латвийском сайтах Samsung незаметно изменила названия своих складных гаджетов, убрав из них букву «Z».

Samsung убрала «Z» из названия своих смартфонов в странах Балтии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Samsung использует буквы для обозначения серий своих смартфонов. Портфолио компании включает флагманскую серию Galaxy S и модели средней ценовой категории Galaxy A и Galaxy M. В 2020 году Samsung появилась линейку Galaxy Z, в которую вошли складные смартфоны корейского производителя.

В странах Балтии смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 теперь именуются просто Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Samsung официально не прокомментировала о причинах такого решения, но сложно не связать данный факт с продолжающимся конфликтом.

Стоит отметить, что в самой Украине местное отделение Samsung по-прежнему использует старое наименование моделей.

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