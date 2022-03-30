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30 марта

Военные советские мемориалы в Берлине подверглись атаке вандалов

Российская Газета

В Берлине вандалы попытались осквернить несколько советских военных мемориалов. Об этом пресс-служба полиции города сообщила РИА Новости. Среди них есть памятники в Трептов-парке и Тиргартене.

Военные советские мемориалы в Берлине подверглись атаке вандалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель полиции сообщил, что в Тиргартене танки, составляющие часть экспозиции, были накрыты украинскими флагами. К счастью, это не принесло непоправимого ущерба. В Трептов-парке памятник испортили краской. Дополнительных сведений о том, что предприняла берлинская полиция и как будут наказаны преступники, пока нет.

Напомним, что 26 марта в Греции осквернили памятник, возведенный в честь великого русского адмирала Ушакова. Неизвестные испачкали памятник красной краской. До этого в Афинах вандалы написали "Азов" (запрещенный в России нацбатальон) на памятнике советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Посольство России потребовало от греческих властей найти и осудить виновных.

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