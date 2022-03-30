Военные советские мемориалы в Берлине подверглись атаке вандалов

В Берлине вандалы попытались осквернить несколько советских военных мемориалов. Об этом пресс-служба полиции города сообщила РИА Новости. Среди них есть памятники в Трептов-парке и Тиргартене.

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Представитель полиции сообщил, что в Тиргартене танки, составляющие часть экспозиции, были накрыты украинскими флагами. К счастью, это не принесло непоправимого ущерба. В Трептов-парке памятник испортили краской. Дополнительных сведений о том, что предприняла берлинская полиция и как будут наказаны преступники, пока нет.