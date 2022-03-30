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35 минут назад

Трамп призвал Путина раскрыть информацию о Хантере Байдене

Лера Букина

Экс-президент США Дональд Трамп призвал главу России Владимира Путина обнародовать информацию о сыне Джо Байдена Хантере. Об этом сообщает JustTheNews.

Трамп призвал Путина раскрыть информацию о сыне Байдена
Фото: ReutersReuters

Трамп считает, что у России может быть информация о предполагаемом сотрудничестве между восточноевропейскими олигархами и Хантером Байденом.

«Я думаю, Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен это обнародовать», - заявил экс-президент.

Как отмечает Politico, представитель Белого дома отказался комментировать высказывания Трампа. Адвокаты Хантера Байдена не сразу ответили на запрос о комментариях.

В 2020 году республиканцы обвинили Хантера Байдена в получении 3,5 миллиона долларов от российского бизнеса через Rosemont Seneca Thornton за «консультационные услуги».

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Адвокаты Байдена-младшего заявляли, что он не имеет отношения к Rosemont Seneca Thornton, но являлся соучредителем и генеральным директором инвестиционной компании Rosemont Seneca Advisors. Как отмечал CNN, неясно, какая связь существует между двумя этими компаниями.

В 2022 году в Минобороны РФ заявили, что фонд сына президента США Хантер Байдена занимался финансированием украинских биолабораторий.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Минобороны России,
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