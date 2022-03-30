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5 часов назад

Инфляция в Испании в марте достигла самого высокого показателя за 37 лет

ТАССТАССиещё 1

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8%. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства.

Инфляция в Испании в марте достигла самого высокого показателя за 37 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%", - уточнили в институте.

По его информации, это самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале он составлял 7,6%.

"Эта динамика обусловлена общим увеличением большинства его элементов. К ним относятся повышение цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки", - отметили в институте статистики.

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