Инфляция в Испании в марте достигла самого высокого показателя за 37 лет

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8%. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства.

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%", - уточнили в институте.

По его информации, это самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале он составлял 7,6%.