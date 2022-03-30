Инфляция в Испании в марте достигла самого высокого показателя за 37 лет

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8%. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства.
"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%", - уточнили в институте.
По его информации, это самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале он составлял 7,6%.
"Эта динамика обусловлена общим увеличением большинства его элементов. К ним относятся повышение цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки", - отметили в институте статистики.