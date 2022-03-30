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25 минут назад

Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС

Алиса Селезнёва

Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС
Фото: UnsplashUnsplash

«Чтобы подготовиться к этой ситуации (остановке поставок - прим.), сегодня я активировал уровень раннего предупреждения... это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации», - цитируют министра РИА Новости.

Он также отметил, что в министерстве будет создан кризисный штаб. При этом Хабек подчеркнул, что в Германии обеспечена безопасность энергоснабжения, на данный момент в страну поступают и газ, и нефть, а газохранилища заполнены на 25%.

«Важно отметить, что безопасность снабжения обеспечена, все договоренности выполняются, на данный момент в Германию поступают газ и нефть», — сказал министр.

Ранее агентство Reuters сообщило, что прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» остановилась. Так, прокачка остановлена через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии. При этом долгосрочного контракта на прокачку газа через этот газопровод нет. Обычно Газпром бронирует трубопровод на дневных или месячных аукционах.

В мире,Роберт Хабек,Газпром,
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