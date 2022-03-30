Германия ввела режим раннего предупреждения ЧС

Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

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«Чтобы подготовиться к этой ситуации (остановке поставок - прим.), сегодня я активировал уровень раннего предупреждения... это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации», - цитируют министра РИА Новости.

Он также отметил, что в министерстве будет создан кризисный штаб. При этом Хабек подчеркнул, что в Германии обеспечена безопасность энергоснабжения, на данный момент в страну поступают и газ, и нефть, а газохранилища заполнены на 25%.

«Важно отметить, что безопасность снабжения обеспечена, все договоренности выполняются, на данный момент в Германию поступают газ и нефть», — сказал министр.