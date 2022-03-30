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1 час назад

Немцы недовольны решением G7 не платить за газ рублями

Алиса Селезнёва

Жители Германии оставили массу негативных комментариев под статьей издания Die Welt, где говорится о том, что страны G7 намерены отказаться оплачивать российский газ в рублях. Об этом пишет агентство Ura.ru.

Немцы недовольны решением G7 не платить за газ рублями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония приняли решение, что требование России оплачивать поставки российского газа рублями будет явным нарушением контрактов. Они намерены призывать компании не выполнять требование президента России Владимира Путина.

«Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга», — написал под статьей пользователь Jörg W.

«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», — написал Norbert S.

Напомним, вслед за G7, платить рублями за российский газ отказался и Евросоюз. По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, ЕС настаивает на том, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно. Он подчеркнул, что в случае если Европа откажется расплачиваться за газ в рублях, Москва прекратит поставки.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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