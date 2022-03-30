Китай выступил против жестких антироссийских санкций

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что максимально жесткие санкции могут навредить как Западу, так и России и еще больше осложнить ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам китайского дипломата, за односторонние санкции Запада «расплачиваются страны и народы, не участвующие в военном противостоянии Москвы и Киева».

«Максимально жесткие санкции могут навредить и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия. Китай готов вместе с прочими заинтересованными сторонами (…) оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной», - заметил Ван И.

Он также выразил уверенность, что при урегулировании проблем безопасности нельзя все упрощать, а формирование противоборствующих блоков по примеру холодной войны «старый путь, по которому Европе не пройти».

«Наша позиция довольно ясна: если приходится выбирать между войной и миром, между санкциями и диалогом, мы будем выступать за мир и диалог (…) Мы продолжим призывать к мирным переговорам, к предотвращению масштабного гуманитарного кризиса», - подчеркнул глава МИД КНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.