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25 минут назад

В США рассказали о последствиях кризиса на Украине

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что украинский кризис уже привел к острой нехватке продовольствия и может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Об этом сообщает CNN.

В США рассказали о последствиях кризиса на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О последствиях украинского кризиса Шерман говорила на заседании ООН, посвященном продовольственной безопасности.

Она заявила, что доступ к портам Украины сейчас заблокирован, страна лишена возможности экспортировать зерно и около 94 ее кораблей с продовольствием не могут выйти в Средиземное море.

По словам Шерман, Россия, заявляющая, что санкции США и их союзников приводят к росту цен на продукты во всем мире, игнорирует тот факт, что украинское зерно не могут вывезти из страны.

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Заместитель госсекретаря сослалась на оценки экспертов, согласно которым продовольственная безопасность 13 миллионов человек по всему миру может пострадать из-за украинского кризиса.

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

Украина также обычно поставляет половину пшеницы для Всемирной продовольственной программы, агентства ООН, которое обеспечивает экстренные поставки странам, находящимся в состоянии конфликта или переживающим стихийные бедствия.

В мире,Венди Шерман,ООН,Правительство РФ,ВТО,
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