В США рассказали о последствиях кризиса на Украине

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что украинский кризис уже привел к острой нехватке продовольствия и может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Об этом сообщает CNN.

О последствиях украинского кризиса Шерман говорила на заседании ООН, посвященном продовольственной безопасности.

Она заявила, что доступ к портам Украины сейчас заблокирован, страна лишена возможности экспортировать зерно и около 94 ее кораблей с продовольствием не могут выйти в Средиземное море.

По словам Шерман, Россия, заявляющая, что санкции США и их союзников приводят к росту цен на продукты во всем мире, игнорирует тот факт, что украинское зерно не могут вывезти из страны.

Заместитель госсекретаря сослалась на оценки экспертов, согласно которым продовольственная безопасность 13 миллионов человек по всему миру может пострадать из-за украинского кризиса.

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.