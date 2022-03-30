В ОНН выступили против исключения России из СПЧ

Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

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Ранее с призывом исключить Россию из Совета ООН по правам человека выступил ряд сенаторов США.

По словам Стефана Дюжаррика, решение по этому вопросу должны принимать страны-члены организации.

«Они устанавливают правила и образуют организацию. Но я бы сказал, как говорил уже в контексте Всемирной туристской организации, что есть определенный уровень обеспокоенности в связи с созданием опасного прецедента», - подчеркнул он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ.