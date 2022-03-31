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42 минуты назад

Япония повысит тарифы на ввоз древесины и морепродуктов из России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Правительство Японии намерено в течение нынешней парламентской сессии внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Повысить пошлины: Япония придумала свой способ насолить России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что эти меры планируется ввести в связи с ранее принятым решением лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины и проводимой в настоящее время специальной военной операции.

Так, пошлина на импорт древесины повысится с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%. Правительство Японии планирует реализовать повышение налоговых ставок до марта 2023 года.

Ранее японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в Банке Японии, из-за отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры. В Банке Японии хранится 33$ млрд, что составляет около 4 трлн японских иен. Это порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России.

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