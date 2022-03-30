В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
43 минуты назад

Глава МИД КНР предложил Швейцарии вместе содействовать урегулированию кризиса на Украине

Елена Прошина

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонной беседы со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом предложил объединить усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

КНР захотела работать со Швейцарией для решения кризиса на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Швейцария и Китай преследуют одинаковую цель в ситуации на Украине. Именно поэтому Ван И предложил «добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис» совместными усилиями.

Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что введенные против России санкции только усугубляют и без того непростое положение дел на международной арене. Ван И выразил надежду, что Швейцария сыграет важную роль в урегулировании ситуации на Украине и добавил, что Китай готов к переговорам и согласованию действий по этому вопросу.

При этом бывший министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим заявил, что Китай и прочие третьи страны должны активнее влиять на российско-украинские переговоры, чтобы остановить боевые действия на Украине. Он выразил уверенность, что активное участие Китая в переговорах России и Украины сделало бы переговоры более активными.

«Я думаю, что, возможно, одна из стран, которая могла бы очень помочь, — это Китай», — считает экс-глава бразильского МИД.

Он добавил, что страны Европы и даже Турция также могли бы принять в переговорах более активное участие.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители