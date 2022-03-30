КНР захотела работать со Швейцарией для решения кризиса на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонной беседы со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом предложил объединить усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, Швейцария и Китай преследуют одинаковую цель в ситуации на Украине. Именно поэтому Ван И предложил «добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис» совместными усилиями.

Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что введенные против России санкции только усугубляют и без того непростое положение дел на международной арене. Ван И выразил надежду, что Швейцария сыграет важную роль в урегулировании ситуации на Украине и добавил, что Китай готов к переговорам и согласованию действий по этому вопросу.

При этом бывший министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим заявил, что Китай и прочие третьи страны должны активнее влиять на российско-украинские переговоры, чтобы остановить боевые действия на Украине. Он выразил уверенность, что активное участие Китая в переговорах России и Украины сделало бы переговоры более активными.

«Я думаю, что, возможно, одна из стран, которая могла бы очень помочь, — это Китай», — считает экс-глава бразильского МИД.