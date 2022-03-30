Большинство американцев захотело видеть президентом США Трампа, а не Байдена

Если бы президентские выборы в США проходили сейчас, лидером голосования стал бы экс-глава государства Дональд Трамп, а не действующий руководитель страны Джо Байден, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS-Harris Poll.

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За Трампа готовы проголосовать 47% участников опроса, за Байдена – 41%. При этом 12% не определились с предпочтениями. В том случае, если бы Трампу пришлось соревноваться с нынешним вице-президентом США Камалой Харрис, уровень его поддержки вырос бы до 49% против 38%, передает РИА «Новости».

59% избирателей-республиканцев поддерживают участие Трампа в выборах 2024 года. Далее по популярности среди республиканцев следуют бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон де Сантис с 11% и 10% поддержки соответственно.

Опрос проводился 23-24 марта с участием 1990 зарегистрированных американских избирателей, выборка репрезентативна. О погрешности исследования не сообщается.