Принца Гарри обвинили в желании заработать денег на умершем деде

Эксперт по королевской семье обвинила принца Гарри в том, что он не приехал в Лондон на панихиду по своему деду, принцу Филиппу, потому что не смог привести с собой «банду с Netflix». Об этом сообщает Daily Express.

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Королевский биограф Анджела Левин считает, что герцог Сассекский отказался присоединиться к родным на мероприятии в Вестминстерском аббатстве из-за отсутствия возможности заработать на нем денег.

«Я думаю, причина заключается в том, что он не желает приезжать сюда без банды фотографов и прочих людей с Netflix — ему же нужно снять новый документальный фильм. У них куча денег, но они ничего не сделали», — сказала эксперт в интервью.

Ричард Гриффин, который в течение 14 лет занимался обеспечением безопасности Елизаветы II и принца Филиппа, назвал «жалким оправданием» слова принца Гарри о том, что он не прилетел на родину из соображений безопасности.

«Если он так беспокоится о безопасности, то мог бы приехать вместе с отцом или братом, у которых отличная охрана. Лучше защиты не найти», — сказал Гриффин.

Он также добавил, что перед церемонией многие гости говорили о том, что принц Гарри должен был почтить память умершего деда вместе с родными, несмотря ни на что.

Герцог Сассекский стал единственным из ближайших родственников принца Филиппа, кто не приехал на панихиду в Вестминстерское аббатство, прошедшую 29 марта.

В феврале принц Гарри заявил, что не чувствует себя в безопасности, приезжая с супругой Меган Маркл и детьми в Великобританию, так как после отказа от королевских обязанностей в январе 2020 года они лишились полицейской охраны, положенной членам королевской семьи. Герцог Сассекский начал тяжбу против правительства Великобритании за возвращение ему права на государственную охрану.