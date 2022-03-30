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41 минуту назад

В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе

Елена Прошина

Санкции против России, введенные западными странами после эскалации конфликта на Украине, негативно сказываются на стратегической автономии Европы. Такое мнение выразило китайское издание «Синьхуа», сообщает РИА Новости.

КНР: Страны ЕС больше не могут полагаться на США
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, президент США Джо Байден в ходе своего визита в Европу выдвинул несколько предложений в области военной безопасности и энергетики для усиления давления на Россию. Как подчеркивают авторы статьи, многие меры, выдвинутые американским лидером, основаны на интересах США и не способны решить проблемы, нависшие над европейскими странами.

Трудности в сфере энергетики, иммиграции и безопасности, возникшие в Европе после эскалации конфликта на Украине, заставили их задуматься о стратегической автономии, отмечено в статье. Китайское издание указало, что европейские государства теперь стремятся избежать опасностей, которые могут возникнуть в будущем из-за следования за США. Действия американского правительства подставили лидерство и авторитет страны под удар, говорится в материале.

«Европейские страны все больше осознают, что больше не могут полагаться на США в таких областях, как безопасность», — резюмирует издание.

Авторы публикации подчеркнули, что основная цель США — сохранить американскую гегемонию.

В мире,Джозеф Байден,
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