Террориста Брейвика перевели в новую тюрьму

Террориста Андерса Брейвика, приговоренного к 21-летнему тюремному заключению за совершение теракта в Норвегии, перевели в новую тюрьму. Об этом сообщает газета Aftenposten.

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Как уточняется, Брейвика отправили из тюрьмы Шиен в тюрьму Рингерике. Там он будет продолжать отбывать срок в отделении с очень высоким уровнем безопасности. В ведомстве отметили, что террорист долгое время находился в одной тюрьме, поэтому стал актуальным «вопрос перемены места».

В начале февраля суд отказал террористу в условно-досрочном освобождении (УДО). В вердикте указано, что психиатрические характеристики Брейвика не поменялись, поэтому «существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года». Однако позднее норвежец заявил через своего адвоката, что это решение будет обжаловано. Юрист Брейвика также сообщил, что сейчас ведется работа над иском к Норвегии, потому что условия отбывания Брейвиком наказания «противоречат правам человека».

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощную бомбу, заложенную в автомобиле перед правительственным зданием в Осло. Тогда погибли восемь человек, сотни получили ранения. Вскоре после этого он под видом государственного служащего пробрался на остров Утейя, где в это время проходил молодежный летний лагерь правящей Социал-демократической рабочей партии. Там он собрал вокруг себя подростков и начал методично отстреливать их.