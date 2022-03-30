В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Брейвика перевели из тюрьмы Шиен в Рингерике

Мир24Мир24

Террориста Андерса Брейвика, приговоренного к 21-летнему тюремному заключению за совершение теракта в Норвегии, перевели в новую тюрьму. Об этом сообщает газета Aftenposten.

Террориста Брейвика перевели в новую тюрьму
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, Брейвика отправили из тюрьмы Шиен в тюрьму Рингерике. Там он будет продолжать отбывать срок в отделении с очень высоким уровнем безопасности. В ведомстве отметили, что террорист долгое время находился в одной тюрьме, поэтому стал актуальным «вопрос перемены места».

В начале февраля суд отказал террористу в условно-досрочном освобождении (УДО). В вердикте указано, что психиатрические характеристики Брейвика не поменялись, поэтому «существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года». Однако позднее норвежец заявил через своего адвоката, что это решение будет обжаловано. Юрист Брейвика также сообщил, что сейчас ведется работа над иском к Норвегии, потому что условия отбывания Брейвиком наказания «противоречат правам человека».

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощную бомбу, заложенную в автомобиле перед правительственным зданием в Осло. Тогда погибли восемь человек, сотни получили ранения. Вскоре после этого он под видом государственного служащего пробрался на остров Утейя, где в это время проходил молодежный летний лагерь правящей Социал-демократической рабочей партии. Там он собрал вокруг себя подростков и начал методично отстреливать их.

Бойня продолжалась более часа, погибли 67 человек, еще двое утонули, пытаясь уплыть. Сразу после прибытия полиции Брейвик сдался. Он получил максимальный срок – 21 год лишения свободы.

В мире,Андерс Брейвик,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители