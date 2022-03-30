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29 минут назад

Американские журналисты признали конец гегемонии США

Елена Прошина

Обострение ситуации на Украине продемонстрировало, что гегемонии США настал конец. Такое мнение выразил американский портал The Intercept, сообщает РИА Новости.

Американские журналисты признали конец гегемонии США
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, некоторые страны Африки, Азии и Латинской Америка в этом конфликте избрали нейтральный путь и отказались занимать чью-либо сторону. В статье констатируется, что эти государства были вынуждены примыкать к тому или иному блоку во времена Холодной войны, однако то время уже прошло.

В материале указано, что Бразилия, Китай, Турция, Индия, Южная Африка, Индонезия и Мексика сопротивлялись призывам присоединиться к вводу санкций против экономики России или дипломатически изолировать ее. Авторы также обратили внимание, что в Организации Объединенных Наций группа африканских государств, включая Южную Африку, не поддержали принятие резолюций, подразумевающих изоляцию России.

The Intercept полагает, что нейтральная позиция этих стран стала шоком для многих западных государств, которые привыкли насаждать свою геополитическую позицию. Авторы материала считают, что большинство стран после многих лет «агрессии и злоупотреблений» со стороны Вашингтона больше не собираются следовать их указаниям.

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