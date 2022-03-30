Американские журналисты признали конец гегемонии США

Обострение ситуации на Украине продемонстрировало, что гегемонии США настал конец. Такое мнение выразил американский портал The Intercept, сообщает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, некоторые страны Африки, Азии и Латинской Америка в этом конфликте избрали нейтральный путь и отказались занимать чью-либо сторону. В статье констатируется, что эти государства были вынуждены примыкать к тому или иному блоку во времена Холодной войны, однако то время уже прошло.

В материале указано, что Бразилия, Китай, Турция, Индия, Южная Африка, Индонезия и Мексика сопротивлялись призывам присоединиться к вводу санкций против экономики России или дипломатически изолировать ее. Авторы также обратили внимание, что в Организации Объединенных Наций группа африканских государств, включая Южную Африку, не поддержали принятие резолюций, подразумевающих изоляцию России.