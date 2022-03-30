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49 минут назад

Запад уличили в обмане украинских беженцев

Lenta.ruLenta.ru

Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, считают обозреватели китайской газеты Global Times. Об этом пишет РИА Новости.

Запад уличили в обмане украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с проблемами в Польше, Румынии и Германии столкнулись 3,8 миллиона беженцев. По информации журналистов, обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге.

Авторы статьи подчеркивают, что большая часть беженцев — это женщины, дети и старики, которые являются самыми уязвимыми социальными группами. Журналисты отмечают, что из-за пассивной реакции властей западных стран переселенцы сталкиваются с серьезными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников.

«Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли "неприятности". Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам», — утверждают авторы статьи.

Специалисты по миграционной проблематике из Шаньдунского университета, уверены, что западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов. Как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, о них забудут, считают они.

Ранее Белый дом выяснил причину нежелания украинских беженцев ехать в США. По словам директора по коммуникациям Кейт Бедингфилд, большинство украинских беженцев, которые могут попасть в страну, хотят проживать ближе к родине, в Европе. Она заверила, что в Вашингтоне прилагают усилия для того, чтобы гарантировать, что США смогут принять 100 тысяч беженцев.

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