Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина готова подписать мирный договор с Россией, но только в том случае, если российские войска отойдут до позиций, которые они занимали 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сообщил постоянный представитель Украины при ООН на заседании Совета Безопасности.

Он указал, что последние переговоры в Стамбуле подтвердили готовность России к заключению мирного договора. Однако Кислица подчеркнул, что обеим странам предстоит долгий путь к всеобъемлющей деэскалации и устойчивому прекращению огня.