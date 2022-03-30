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9 минут назад

Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

Елена Прошина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина готова подписать мирный договор с Россией, но только в том случае, если российские войска отойдут до позиций, которые они занимали 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией
Фото: ReutersReuters

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сообщил постоянный представитель Украины при ООН на заседании Совета Безопасности.

Он указал, что последние переговоры в Стамбуле подтвердили готовность России к заключению мирного договора. Однако Кислица подчеркнул, что обеим странам предстоит долгий путь к всеобъемлющей деэскалации и устойчивому прекращению огня.

Кроме того, Кислица отметил, что Россия и Украина ведут консультации для подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности. Обсуждаются вывод с территории страны вооруженных сил и всех других вооруженных формирований, механизм исполнения прекращения огня, открытие и безопасное функционирование гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также освобождение пленных и удерживаемых лиц и обмен телами погибших.

В мире,Сергей Кислица,ООН,
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