Болельщики Нигерии выбежали на поле после невыхода команды на ЧМ-2022. Видео

Сборная Нигерии по футболу впервые с 2006 года не вышла в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в Катаре. После матча болельщики вырвались на поле и устроили беспорядки.

Матч за путевку на мундиаль со сборной Ганы прошел на стадионе «Националь» в Абужде (Нигерия). Команды сыграли вничью - 1:1, первая игра также не выявила победителя – 0:0. По правилу выездного гола на чемпионат мира 2022 года в Катаре вышла национальная команда Ганы.