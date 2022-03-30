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3 часа назад

Болельщики Нигерии выбежали на поле после невыхода команды на ЧМ-2022. Видео

Александр Кузьмин

Сборная Нигерии по футболу впервые с 2006 года не вышла в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в Катаре. После матча болельщики вырвались на поле и устроили беспорядки.

Матч за путевку на мундиаль со сборной Ганы прошел на стадионе «Националь» в Абужде (Нигерия). Команды сыграли вничью - 1:1, первая игра также не выявила победителя – 0:0. По правилу выездного гола на чемпионат мира 2022 года в Катаре вышла национальная команда Ганы.

После матча расстроенные болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки на стадионе. Многие из них прорвались на поле и начали крушить всё, что попадалось им под руку. Для усмирения болельщиков пришлось применить слезоточивый газ.

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