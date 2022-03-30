США порадовались высылке российских дипломатов в Европе

Вашингтон приветствует меры «партнеров в Европе и по всему миру», которые высылают российских дипломатов, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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Прайс сказал, что США «привержены работе с партнерами и союзниками по поддержанию давления» на Россию и «защите общих национальных интересов от действий» Москвы. Он заявил, что «США вместе с партнерами стоят на защите их национальной безопасности». Также Прайс сказал, что единая поддержка Украины со стороны США и союзников продолжится, передает РИА «Новости».