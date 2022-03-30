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48 минут назад

Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки

Елена Прошина

Власти Белоруссии приняли решение запретить вывоз из страны муки грубого помола из ячменя или ржи, крупы, макаронных изделий и риса на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление от министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Белоруссия запретила вывоз из страны риса, макарон и муки
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, правительство на ближайшие три месяца вводит запрет на вывоз риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий за пределы Белоруссии. Отмечается, что эта мера введена для недопущения создания дефицита и соблюдения продовольственной безопасности республики.

В постановлении подчеркивается, что запрет не распространяется на товары, вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, для предоставления международной государственной помощи другим странам на основе решений властей Белоруссии. Кроме того, запрет не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Уточняется, что постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует три месяца.

В мире,ЕАЭС,
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