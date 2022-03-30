Джонсона призвали объяснить получение пэрства Лебедевым

Депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона раскрыть информацию о процедуре получения бизнесменом Евгением Лебедевым титула барона Хэмптонского и Сибирского.

Фото: ТАСС ТАСС

В начале марта британские СМИ проинформировали, что спецслужбы королевства скептически относились к идее предоставления Евгению Лебедеву, получившему британский паспорт в 2010 году, пэрства по соображениям национальной безопасности, передает ТАСС. Несколько оппозиционных парламентариев высказали предположения, что получить титул барона медиамагнату помогла лишь дружба с Джонсоном.

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«Открытость и прозрачность – это столпы нашей демократической системы, поэтому я приветствую призыв к тому, чтобы рекомендации в области безопасности, представленные в комиссию по назначению Палаты лордов, были обнародованы. Мне нечего скрывать», – сообщил Лебедев.

Замруководителя оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Анджела Рэйнер, выступая в парламенте, подчеркнула, что спецкомиссия Палаты лордов в свое время не стала «поддерживать номинацию» Лебедева.

«Спустя 48 часов [после решения комиссии] премьер-министр посетил Лебедева в его доме в Лондоне. Детали той встречи никогда не обнародовались перед публикой. Остаются вопросы о том, знали ли службы безопасности о встрече и следил ли Кремль за этим процессом», – сказала она.

В свою очередь член кабинета министров Майкл Эллис обвинил лейбористов в попытках сыграть на «антироссийских чувствах» в условиях спецоперации России на Украине.

«Не все россияне наши враги. Многие британские подданные российского происхождения, взгляды которых отличаются от президента [России Владимира] Путина, приехали в нашу страну. Люди, отменяющие концерты Чайковского, [ведут себя] неподобающе, <...> выставлять всех лиц российского происхождения в негативном свете неправильно», – указал он.

При этом Эллис напомнил, что ранее лидер лейбористов Кир Стармер лично поздравлял Лебедева с получением пэрства.

Как ранее информировали британские СМИ, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность – почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.