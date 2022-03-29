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39 минут назад

Байден пообещал продолжить поставки оружия Украине

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден пообещал, что США продолжат поставки Киеву оружия и средств защиты. Так он прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Байден пообещал продолжить поставки оружия Украине
Фото: ReutersReuters

Он заявил, что США вместе с союзниками в лице Франции, Германии и Великобритании намерены выяснить, что ждут дальнейших шагов России в ситуации на Украине и вокруг нее, сохраняя при этом жесткий режим санкций в отношении Москвы.

«Мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит», — подтвердил Байден во время брифинга для журналистов.

Американский лидер также прокомментировал объявленные Россией планы сократить военную активность под Киевом и Черниговом. Он отказался оценивать заявление российской стороны, пока не увидит действий.

Ранее член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта.

В мире,Владимир Мединский,Джозеф Байден,
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